Kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan Saadet Taşçı, yaşanan kaçırılma olayını ve o anlarda neler yaşadıklarını anlattı. Taşçı, eşinin durumu hakkında endişeli olduğunu söyledi ve yetkililere yardım çağrısı yaptı.





Saadet Taşçı'nın açıklamaları şu şekilde:







'2016'dan beri Kenya'da yaşıyoruz. Bugün ehliyetimi almak için gittiğimiz bir resmi kurumun bahçesinden, ellerinde Kalaşnikof tüfek olan 4 maskeli kişi tarafından kaçırıldık.

Kaçırılan herkesin güven içinde yuvalarına dönmeleri için gerek Kenya Hükümeti'nin gerek BM yetkililerinin ellerinden gelen çabayı göstermelerini bekliyoruz.





Büyük siyah bir jip'e bindirildik. Araçta hemen gözlerimizi bağlayıp telefon, cüzdan, saat, ayakkabı gibi tüm eşyalarımızı aldılar ve kelepçelediler.Yaklaşık 1 saat sonra beni ve eşimi ayrı araçlara bindirdiler. Kendisinden haber alamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum.Beni bindirdikleri araçta 4 kişi vardı ve 6.5 saat dolaştırdılar.2018'den beri BM korumasındayız. 2024'te pasaportlarımızı almıştık.Biz Kenya Hükümeti ve BM'nin koruması altında güven içinde yaşıyorduk. Ta ki bugünkü kaçırılma olayına kadar.Bugün kaçırılan herkes, Kenya'ya çok büyük hizmetlerde bulundu. Özellikle yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmış insanlar.