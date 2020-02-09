Samanyolu Haber /Politika / Saadet'in Kudüs mitingine CHP dahil 3 parti katıldı /09 Şubat 2020 16:51

Saadet'in Kudüs mitingine CHP dahil 3 parti katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladı yeni Ortadoğu 'barış planına' tepki olarak Saadet Partisi'nin İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenlediği "Büyük Kudüs Miting"ine CHP'nin yanı sıra Hüda-Par ve Gelecek Partisi Genel Başkanları da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitinge katılan isimler arasında yer aldı.

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Saadet Partisi'nin ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması"na tepki amacıyla Yenikapı'da düzenlenen "Büyük Kudüs Miting"ine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Mitingde konuşan İmamoğlu, "Kudüs'ün statüsü İslam coğrafyasının ortak mücadelesidir" dedi. 

sol.org.tr'de yer alan haber göre İmamoğlu’nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kürsüye çıktı. Karamollaoğlu şunları söyledi: 

"Bugün Kudüs için buradayız. Mescid-i Aksa için buradayız. Gazze için, Batı Şeria için, Ramallah için buradayız. Başkenti Kudüs olan Özgür filistin için buradayız. Sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş; biri İsrail, diğeri Filistin.. Peki Filistin dedikleri nasıl bir devlet olacakmış? Bu devletin ordusu olmayacak. Askeri olmayacak. Kendisine ait sınırları belli toprağı olmayacak. Yani, hava ve kara sınırları olmayacak; sınır kapıları olmayacak. Hatta Başkenti olmayacak. Çünkü bu sözde plana göre Kudüs bütünüyle İsrail’e bırakılıyor. Filistin’in başkenti dedikleri yer, Doğu Kudüs’te bir kaç mahalleden ibaret. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlar İsrail’in kontrolünde olacak." 
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