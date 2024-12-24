Saadet'in yeni genel başkanından Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Milletvekilleriyle birlikte topluca AKP’ye katılacakları iddia edilen Saadet Partisi‘nden dikkat çekici bir açıklama geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, seçim dönemi “ittifak” yapabileceklerini belirterek açık kapı bıraktı.





Hürriyet’ten Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ittifaklarına dair, “Prensiplerimizi muhafaza etmek kaydıyla toplumun bütün kesimleriyle iletişime geçeceğiz. Cumhur İttifakı’yla biz bir araya gelebilir miyiz? Prensipleri, ilkeleri konuşmak kaydıyla bu tabii ki olabilir” ifadelerini kullandı.





“Cumhur İttifakı’yla yol yürümenin geçmişteki icraatlara baktığımızda kolay olmadığına şahitlik ediyoruz” diyen Arıkan, “O tarihe kadar ne olur, ne biter bilmem ama ileriye matuf işleri yapabilmek için geçmişteki icraatlara bakmak durumundayız” dedi.





‘BÜTÜN PARTİLERLE OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ’

Arıkan, şöyle devam etti:





“Bir diğer husus, biz Saadet Partisi olarak ittifakların bugünden konuşulmasını çok doğru bulmuyoruz.





Seçimlere yaklaşıldığında bütün partilerle oturacağız, konuşacağız. Hangi minvalde ittifak yapılması gerekiyorsa, hangi maddelerde, hangi prensiplerde yapılması gerekiyorsa konuşup yol haritamızı belirleyeceğiz.”