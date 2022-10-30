Saadet'te Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi

Sekizinci olağan kongrenin yapıldığı Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aynı göreve seçildiği ifade edildi.





Karamollaoğlu seçime tek aday olarak girmişti.







Evrensel'de yer alan habere göre Saadet Partisi 8'inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı.

Saadet Partisi 8'inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeniden partisinin genel başkanı seçildi.

Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Allah'ın izniyle bu masa, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirleyecek, parlamento aritmetiğinde de çoğunluğu elde ederek, ülkemizin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretecektir" dedi. "İsraf almış başını gitmiş. Artık 'İhalelerde yolsuzluk yapılıyor' diyemiyoruz, adeta yolsuzluk yapmak için ihaleler yapılıyor" diyen Karamollaoğlu, söz konusu gelişmelerle ilgili tepkisini ifade etti.