Saadet'te yeni dönem: Karamollaoğlu vekilini seçti

Kongreye gidecek olan Saadet Partisi'nde süreci yönetecek kişi Mahmut Arıkan olarak belirlendi.



Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kararın milletimiz, memleketimiz ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.



Ne olmuştu?



Yaklaşık 8 yıldır Saadet Partisi Genel Başkanı olan Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle olağanüstü kongrede görevini devretme kararı almıştı. Yapılan istişareler sonucunda da Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan yeni genel başkan adayı olarak işaret edilmişti. Ancak Arıkan’ın karşısında Parti Sözcüsü Birol Aydın da aday olacağını ilan etmişti.



İki adaylı kongreye sıcak bakmayan parti yönetimi olağanüstü kongre kararından vazgeçmiş, kongrenin olağan tarihinde yapılmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda kongrenin en erken kasım ayı başında yapılması gerekiyor. Ancak parti yönetiminin bunu 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Edinilen bilgiye göre kongre kasım ayı başında yapılacak.



Saadet Partisi'nin tüzüğünün ilgili maddesi şöyle:



Genel Başkan, yokluğunda Başkanlık Divanı üyelerinden birini Genel Başkanvekili olarak tayin eder. Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde Genel İdare Kurulu kendi üyeleri arasından bir Genel Başkanvekili seçer ve en geç 45 gün içinde Büyük Kongre Genel Başkan seçmek üzere toplantıya çağırılır.