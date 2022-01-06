Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet Partisi, Netflix'te yayınlanan politik eleştiri filmi DOt Look Up (Yukarı Bakma) filmine gönderme yapan bir video yayınlayarak, Erdoğan Rejimi'nin, halkın gözünü boyamak ve geröekleri görmesini engellemek için nasıl kara proğaganda yaptığını vurguluyor.





DONT LOOK UP'IN KISA KONUSU (SPOİLER İÇERİR)







Netflix'in başrollerinde Leonardo Di Caprio ve Jeniffer Lawrence'ın oynadığı ve son günlerde oldukça ses getiren filmi Dont Look Up'ta, Dünyaya çarparak dünyayı tamamen yok edecek olan Everest tepesi büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldızı, politikacılar tarafından yalanlarla gizlenmeye çalışılması anlatılıyor.







Medya ve propaganda gücünü kontrolü altında tutan 'BAŞKAN', insanların, artık dünyaya çarpması muhakkak olan ve çıplak gözle bile görülebilen dev kuyruklu yıldızı görmemeleri için 'YULARI BAKMA' temalı bir propaganda başlatıyor.





Ancak 'BAŞKAN', bu kara propagandası ile seömenlerinin yukarı bakıp o kuyruklı yıldızı görmelerini engelleyebiliyor belki ama, çarpışmayı engelleyemiyor.





Filmin dramatik finalinde ise, BAŞKAN ve yandaş zenginlerin, kendilerini bir şekilde KURTARDIKLARINA, ona inanların ise hayatını kaybettiğine şahit oluyoruz.







BAŞKAN her halukarda kendini kurtaracak ama olan başta kendi seçmeni olmak üzere gariban vatandaşa olacak.

