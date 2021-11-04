'Saakaşvili'ye af yok'

Saakaşvili'nin gözaltına alınması





Zurabişvili, 34 gündür açlık grevinde olan 53 yaşındaki Saakaşvili’nin sağlık durumunun siyasi kargaşaya yol açmaması gerektiğini söyledi.Saakaşvili’nin ülkeye "siyasi istikrarsızlık getirmek için geldiğini" iddia eden Zurabişvili, “Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’yi affetme konusundaki benim tutumum kesin ve sabit: hayır ve asla,” ifadesini kullandı.Saakaşvili’nin özel bir mahkum olarak tanınması gerektiğini ifade eden Zurabişvili, "yetkililer Saakaşvili'nin sağlığının bozulmasının siyasi spekülasyon veya istikrarı bozmak için kullanılmaması için mümkün olan tüm önlemleri almalı." dedi.Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.Gürcistan Başsavcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, ama 2016'da bu görevinden istifa etmişti.Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu. Ukrayna vatandaşlığından da 26 Temmuz 2017'de çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de yeniden bu ülkenin vatandaşlığını vermişti.