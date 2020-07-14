Saat devi 2 bin 400 kişiyi işten çıkaracak

İsviçreli saat devi Swatch Group AG, 2 bin 400 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.





Şirketten bugün yapılan açıklamada Hong Kong'daki mağazalarıyla Swatch ile Calvin Klein markalı saatleri satan mağazalarını kalıcı olarak kapatma planlarını hızlandırdığı belirtildi.







SAAT SATIŞLARI YÜZDE 43 AZALDI





Omega ve Longines markalarını da bünyesinde bulunduran grubun satışları yıl başından haziran sonuna kadar geçen altı ayda yüzde 43 düştü.





Swatch'ın daha önceki krizlerde izlediği stratejinin tersine şirket bu kez daha fazla çalışanla yollarını ayırmaya yöneldi.





Genel Müdür Nick Hayek piyasa toparlandığında nitelikli personel bulmanın zor olacağını söyledi, ancak tenkisat kararında geri adım atmadı.





İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak mağazalardan yapılacak. İmalatta işçi sayısında herhangi bir tenkisata gidilmeyecek.





260 mağaza kapatan şirketin dünyanın farklı bölgelerinde 1.800 mağazası bulunuyor.