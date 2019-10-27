Samanyolu Haber /Gündem / Saat gece 3; Bu insanların devlet hastanesinde ne işleri var ! /27 Ekim 2019 09:53

Saat gece 3; Bu insanların devlet hastanesinde ne işleri var !

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde önceki gece saat 03:00 sıralarında çekilen bu fotoğraf vatandaşın dikkatini çekti.

SHABER3.COM

Sık sık farklı skandalllarla ön plana çıkan ve iktidarın sürekli övdüğü ama sorunlarını hala bitiremediği devlet hastanlerindeki ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Özgür Kocaeli haber sitesinden Serdal Erdal'ın haberine göre çekilen bu fotoğraf, hastanenin 1. kat röntgen ve laboratuvar bölümü önündeki koltuklar. Yaklaşık 10 kişinin uyuduğu görülen fotoğrafta; kimi koltuklara serilip, kimi ise oturduğu yerde uyuyan kişileri görenler bu duruma anlam veremedi.

Bilindiği üzere gecenin o saatinde hastanenin belirli bölümleri kapalı ve kilitli tutulurken bazı bölümleri de halka açık bırakılıyor. Çünkü hastane kamuya ait bir yer ve 24 saat vatandaşa hizmet vermek zorunda. Kimseye de "neden buraya geldin, buradan git" denilemiyor. Gece saatlerinde gelen ve koltuklarda uyuyan bu kişilerin numara almaya mı geldikleri, yoksa sokakta yaşayan kimsesiz mi oldukları bilinmiyor. Hastane yönetiminin bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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