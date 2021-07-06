Saatler içinde buldu: O belge Sedat Peker'in eline nasıl ulaştı?

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, bir dönemdir yayımladığı videolar ve yaptığı açıklamalarla gündemdekini yerini koruyor.





Sedat Peker, geçen gün yaptığı açıklamada Esenyurt'un AKP'li eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifaya götüren sürecin, iki ismin "tuzağı" sonrası başladığını öne sürmüştü.





Peker, bu "operasyonun" Süleyman Soylu'nun "AKP'yi yavaş yavaş ele geçirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık kişileri diskalifiye etmenin ilk projesi" olduğunu yazdı.





Eski başkan Necmi Kadıoğlu'na ait bir video kaydının elden ele gezdirilerek istifa sürecinin hazırlandığını söyleyen Peker, "Kadıoğlu bile kendisine kurulan tezgahı bu paylaşımlardan öğrenecek" diye yazdı. Peker’in bu açıklaması da çokça tartışıldı.





SEDAT PEKER İFADE TUTANAKLARINI PAYLAŞTI

Sedat Peker dün akşam yaptığı açıklamada ise "Kıymetli dostlarım, Esenyurt belediye eski başkanı Necmi Kadıoğlu’na kadın tuzağı kurarak, görevden istifa ettirildikten sonra onun yerine geçen Ali Murat Alatepe organize şubeye giderek yalan söylediğim hakkında ifade vermiş" ifadelerini kullandı.





Peker, "Her zaman söylediğim gibi beni yalanlarsanız sizi rezil ederim, çünkü ben dersime iyi çalıştım açıklamama rağmen, bu şahsın benim yalan söylediğimi belirten dilekçesini de yayınlıyorum. Akşam saatlerinde size süslü sülümanın ekipten olan..." paylaşımını yaptı.





Peker paylaşımlarında, Alatepe’nin 4 Temmuz saat 01:42'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadenin tutanaklarını paylaştı.





TUTANAKLARI KİM VERDİ?

Yurtdışında bulunan Sedat Peker’in önceki gece verilen ifadenin tutanaklarını nasıl bulduğu ise merak konusu...





Tutanaklar, ifadeyi veren kişiye ve avukatına veriliyor ayrıca Emniyet’te ve savcılıkta bulunuyor.