Samanyolu Haber /Dünya / Saatler sonra tsunami Kaliforniya kıyılarına ulaştı /30 Temmuz 2025 20:34

Saatler sonra tsunami Kaliforniya kıyılarına ulaştı

Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin ardından meydana gelen tsunami ABD'nin Kaliforniya şehrine ulaştı.

SHABER3.COM

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin ardından bir günden uzun süre boyunca büyük bir tsunami riski olabileceği uyarısında bulundu. Japon ve ABD yetkilileri depremin ardında tsunami tehlikesine karşı halkı uyardı. Sahiller boşaltıldı, Japonya’da Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

Ardından kuvvetli tsunami uyarısı yapıldı.

3 SAAT İÇİNDE TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından 3 saat içinde Rusya ve Japonya’nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen depremin ardından bir günden uzun süre boyunca büyük bir tsunami riski olabileceği uyarısında bulundu.

Ajans, bölgedeki deniz seviyesindeki dalgalanmaların uzun süre devam edebileceğini belirtti.

Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi. Kısa süre sonra 4 metreyi bulan ilk dalgalar Kamçatka Yarımadası’na ulaştı.

TSUNAMİ KALİFORNİYA KIYILARINA DA ULAŞTI

Tsunami dalgaları Kaliforniya kıyılarına ulaştı ve Arena Cove bölgesindeki gelgit ölçüm cihazları tarafından kaydedildi.

Dalgaların şu anda sahil şeridi boyunca güneye doğru ilerlemeye devam ettiği bildiriliyor

HALKA “KIYILARDAN UZAKLAŞMA” ÇARISI

Rusya’nın bölge valisi çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi.

Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu belirten Rusya’nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı. Bölgede acil durum ilan edildi.

TSUNAMİ DALGALARI LİMANA ÇARPTI

Belediye başkanı TASS’a yaptığı açıklamada, Severo-Kurilsk’teki bir limana üç tsunami dalgasının çarptığını, gemilerin demirlediği yerlerden koparak boğaza sürüklendiğini söyledi.

2000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk de boşaltıldı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Depremin ardından Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan Sahalin Adası’nda elektrik şebekesi hasar gördü.

Rusya’nın RIA haber ajansının aktardığına göre, açıklama yapan bölge valisi, adada elektriklerin kesildiğini duyurdu.

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi.

Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

11 Mart 2011’deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.
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