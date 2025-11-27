Samanyolu Haber /Dünya / Saatlerdir sürüyor 4 bin kişi yaşıyordu ölenlerin sayısı her an artıyor /27 Kasım 2025 00:04

Hong Kong’daki korkunç yangında ölü sayısı artıyor, yüzlerce kişi kayıp.Hong Kong'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükselirken, 29 kişi ise yaralandı. Yangına müdahale sürerken, alevler arasında mahsur kalan 279 kişiye ulaşılamıyor.

Hong Kong’da yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği sitede çıkan yangında bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükselirken, 29 kişi ise yaralandı. Yangına müdahale sürerken, alevler arasında mahsur kalan 279 kişiye ise ulaşılamıyor.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po’da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı. Yangın, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

AA’nın aktardığına göre; güvenlik yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

279 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, yangında 36 kişinin öldüğünü, 7’si ağır 29 kişinin yaralandığını belirtirken 279 kişiden de haber alınamadığını kaydetti. Lee ayrıca, yangının “yavaş yavaş kontrol altına alındığını” belirtti.

ÇEVREDEKİ 2 SİTE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kamu alanlarının bölge sakinlerinin geceyi geçirmesi için hizmete açıldığını duyurdu.

17 YIL SONRA İLK DEFA 5. SEVİYE ALARM

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, Pekin’in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi’ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong’da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Sitede yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği tahmin edilirken yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.
