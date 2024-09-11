Sabah başka, öğlen başka: 'Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yok'

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra derede çival içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin "Aile dostlarımız" sözleri tepki çeken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.







AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.





Ensarioğlu, “Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.





Bu açıklamalarının haberleştirilmesinden kısa süre sonra Ensarioğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Aksine, ülkeme ve milletime hizmet etme konusundaki kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim ve halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım" değerlendirmesinde bulundu.