Sabah bir şey yemeden 'kahve' içiyorsanız bir daha düşünün !

Profesör James Betts, başında olduğu araştırmayla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, kötü bir uykunun ardından hiçbir şey yemeden kahve içmenin kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde zayıflattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Neredeyse yarımız sabah uyanıp, hiçbir şey yapmadan önce kahve içiyor. Ne kadar yorgunsak, kahve de o kadar sert oluyor. Ancak bugüne kadar bu davranışın vücudumuza, özellikle de metabolizmaya ve kan şekeri kontrolüne etkisi konusunda kısıtlı bilgimiz vardı. Bunu engellemek için kötü bir uykunun ardından ilk olarak kahvaltı etmek gerekiyor. Daha sonra eğer ihtiyaç duyulursa kahve içilebilir."



