Samanyolu Haber /Gündem / Sabah gazetesi, gözaltına alınan VeBitcoin CEO’sunu böyle güzellemiş /25 Nisan 2021 09:29

Sabah gazetesi, gözaltına alınan VeBitcoin CEO’sunu böyle güzellemiş

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan VeBitcoin CEO’su İlker Baş’ın, Sabah gazetesinde röportajı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan VeBitcoin CEO’su İlker Baş’ın, Sabah gazetesinde röportajı ortaya çıktı.

Haberde, VeBitcoin için "yeniliklerini her gün artıran, başarılı bir teknoloji firması" ifadeleri kullanılıyor.

BirGün'ün aktardığına göre ayrıca haberde, VeBitcoin'in "Türkiye'deki önemli bir açığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı" belirtiliyor. Öte yandan VeBitcoin'in dijital para borsacılığına yönelik güvenli ve verimli ortam sağladığı öne sürülürken, "Firmanın, şu anki kullanıcılarına sunduğu kolay ve pratik alım satım avantajları kaliteli ve oldukça işlevsel" ifadesi kullanılıyor. 

Thodex'in kurucusunun işlemleri durdurarak, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasının ardından ardından VeBitcoin şirketi "finansal olarak zor durumda olduğu" açıklamasını yaparak  faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından VeBitcoin'in hesaplarına bloke konuldu ve şirket yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. VeBitcoin CEO'su İlker Baş dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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