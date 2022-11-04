Samanyolu Haber /Dünya / Sabah gazetesinin hedef gösterdiği Murat Çetiner’in aracına saldırı /04 Kasım 2022 18:52

Sabah gazetesinin hedef gösterdiği Murat Çetiner’in aracına saldırı

MİT’in yayın organı haline gelen Sabah gazetesinin 10 gün önce (25 Ekim) hedef gösterdiği eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner’in otomobiline saldırı oldu. İsveç’te yaşayan Murat Çetiner’in aracının camı kırıldı.

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Murat Çetiner, hasar gören otomobilinin fotoğrafını paylaşarak, “Haberiniz işe yaramış @abdurahmnsimsek. Suç dosyanıza bir sayfa daha eklendi. Faturayı Serhat’a (Albayrak) mı göndereyim Hakan’a (Fidan) mı?” ifadelerini kullandı.

”DİKTATÖRLÜK BURADA DA KİRLİ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR VE BİZİ HEDEF GÖSTERİYOR”
TR724’e açıklama yapan Murat Çetiner, “Barış ve huzurun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ancak diktatörlük burada da kirli yüzünü gösteriyor ve bizi hedef gösteriyor. Ülkedeki problemleri çözmek yerine muhalif gördüğü isimleri susturmaya, yıldırmaya çalışıyor. Ancak başarı olmaları imkansız Korkacak sinecek insanlar olsaydık – olsaydım- şu an zaten burada olmazdım. Umarım basit bir hırsılıktır ve Türkiye’deki malum çetenin işi değildir.” İfadelerini kullandı.

Sabah’ın MİT’çi ‘özel istihbarat şefi’ Abdurrahman Şimşek, son dönemde yurt dışında yaşayan ve aralarında Murat Çetiner’in de bulunduğu çok sayıda ismi hedef gösterdi. Sabah, Murat Çetiner’le ilgili haberinde de eski emniyet müdürüne dair bütün bilgileri sayfalarında açık açık yayınladı. Adresini, otomobilini, alış veriş için gittiği yerler bile haberde ayrıntılı olarak yazıldı.

Söz konusu haberde, “F...’nün yasadışı dinleme ekibinin beyni olan Bylock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner’i İsveç’te bulduk. Teröristlere kucak açan İsveç, Çetiner’e de sahip çıkmış. Örgüte yakın iki isimle teknoloji firması kuran Çetiner, bir başka şirkette de siber güvenlik uzmanı kadrosunda. Çetiner, İsveç’te Türkiye düşmanlığı faaliyetlerinden arta kalan zamanlarda göl kenarında yürüyüş yapıyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

GAZETECİLERİ DE HEDEF GÖSTERMİŞTİ
AKP rejiminin yayın organı olan Sabah Gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yakınlığı nedeniyle “MİT’çi gazeteci” olarak bilinen Abdurrahman Şimşek imzalı haberlerde daha önce de  İsveç’te yaşayan gazeteciler Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş ve Levent Kenez’i hedef göstermişti.

Sabah bir süre önce de Almanya’da yaşayan gazeteci Cevheri Güven’in yaşadığı evin fotoğraflarını ve günlük programını yayınlamıştı.
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