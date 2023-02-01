Samanyolu Haber /Gündem / Sabah’ın ‘MİT’ ekibi bu kez Harun Tokak’ı hedef gösterdi; evi işaretlendi! /01 Şubat 2023 20:33

Sabah’ın ‘MİT’ ekibi bu kez Harun Tokak’ı hedef gösterdi; evi işaretlendi!

MİT’in yayın organı haline gelen Albayrak’ların kontrolündeki Sabah gazetesinin özel istihbarat şefi Abdurrahman Şimşek, bu kez Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı Harun Tokak’ı hedef gösterdi.

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‘F***’nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip’ başlığıyla verilen haberde, Harun Tokak’ın yaşadığı ev ‘kırmızı’ olarak işaretlendi.

Haberde, “Hakkında Interpol’den kırmızı bülten talebiyle aranmasını talep ettiğimiz Tokak, Türkiye’nin kendisini İsveç’ten iadesini istemesi üzerine, ikamet ettiği başkent Stockholm’e 600 kilometre uzaklıktaki liman kenti Malmö’ye taşınmak zorunda kaldı.

(…)

Daha önce Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun ve Celal Fındık’ı gibi üst düzey örgüt(!) yöneticilerini Almanya ve İsveç’te görüntülemiştik.” deniliyor.

Sabah’ın MİT’e bağlı ekibi daha önce de gazeteciler Bülent Keneş, Abdullah Bozkurt, Levent Kenez, eski emniyet mensubu Murat Çetiren ve Akademisyen Mustafa Kemal Şirin’i hedef göstermişti.

Sabah’ın paylaştığı karelerde Harun Tokak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken görülüyor. MİT’e bağlı ekip, insanlara sinsice yaklaşarak uzaktan fotoğraflamayı ‘büyük gazetecilik’ başarısı olarak lanse ediyor.

Fotoğraflardan, MİT’in ekibinin Tokak’a konuşma mesafesine kadar yaklaştıkları anlaşılıyor. Ancak neden gidip soru sormadıkları bilinmiyor. Haberde ayrıca Tokak’ın ev adresi de açık olarak verilerek resmen hedef gösteriliyor.

Uzun bir süre, kapatılan Türkiye Gazeteciler Ve Yazarlar Vakfı’nın başkanlığı görevinde bulunan Harun Tokak, daha sonra Kudüs’teki Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü görevini yapmıştı.

Hakkında Türkiye’de yakalama kararı verilen Tokak, 10 Ekim 2015’te Kudüs’ten ayrılmış ve İsveç’e iltica etmişti. Tokak, bir dönem Yeni Şafak gazetesinde de yazılar kaleme almıştı.
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