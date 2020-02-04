Sabah muhabiri Bylock’tan tutuklanınca adliyede kriz çıktı!

Ankara’da geçen hafta gerçekleştirilen ve Sabah gazetesi muhabiri Tülay Canbolat’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan Bylock soruşturması krize dönüştü. Soruşturmayı yürüten Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosu’ndan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ender Coşkun 3 Şubat itibarıyla izne ayrıldı. Coşkun, görevi gereği üyesi olduğu iki ayrı Whatsapp grubundan da çıktı.





Adliye kulislerine yansıyan bilgiye göre, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Tülay Canbolat’ın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanması Ankara Adliyesi’nde siyasi krize dönüştü. Hükümete yakın Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kamusal faaliyetlerini izlemekle görevli olan muhabir Canbolat’ın tutuklanmasının siyasi tartışmalara yol açtığı iddia edildi. Bylock kullandığı iddia edilen Canbolat’la birlikte gözaltına alınan diğer Bylock kullanıcı şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karşın Canbolat’ın tutuklanması, yargıdaki Ankara-İstanbul çekişmesinin işareti iddialarına da yol açtı.









BAŞSAVCI VEKİLİ İZNE AYRILDI

Kulislerde bu iddialar konuşulurken, Ankara Adliyesi’nde dün önemli gelişme yaşandı. Canbolat’ın tutuklandığı Bylock soruşturmalarını yürüten Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekili Ender Coşkun, aniden izine ayrıldı. Coşkun’un izine ayrılmasının gerekçesinin Sabah gazetesi muhabiri Canbolat’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan Bylock soruşturması olduğu da kulislerde konuşuluyor.





WHATSAPP GRUBUNDAN DA ÇIKTI

Süresiz olarak izne ayrılan Coşkun, aynı zamanda üyesi olduğu ve savcılar arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hem başsavcı vekilleri, hem de Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosu’nda görevli savcıların üyesi bulunduğu iki ayrı WhatsApp grubundan çıktı. Coşkun’un yerine yeni bir başsavcı vekili görevlendirileceği ifade ediliyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Ankara Bürosu çalışanlarından muhabir Canbolat, geçen hafta içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Bylock soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.