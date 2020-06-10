Sabah operasyonunda alınan annelerden biri tutuklandı

Adana merkezli üç şehirde aralarında polislikten ihraç edilenlerin de yer aldığı 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun nedeni para ve erzak yardımı olduğu belirtildi. Alınanlar arasında yer alan Münevver Tekin tutuklanıp 6 aylık bebeği Elif Erva ile birlikte Tarsus Cezaevine gönderildi. Reyyan (3) ve Muhammed Fatih (7) adında iki çocuğu olan ev hanımı Melike Aktepe ise gözaltına alındı. Biri 22 aylık olmak üzere 3 çocuğu olan Şerife Erol isimli anne de gözaltında.







CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONAYLANDIĞI İÇİN





Münevver Tekin’in ailesinin verdiği bilgiye göre Tekin, Yargıtay'ca cezası onandığı için tutuklandı. Tekin, Cemaat soruşturmaları kapsamında daha önce de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Tutuksuz yargılanıyordu. 6 yıl 3 ay verilen ceza Yargıtay tarafından onaylandığı için aynı operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp hemen tutuklandı. Yeni çıkan infaz yasasına göre bebekli anneler tutuklanmaması gerekiyor. Ancak bu kanun Cemaat soruşturmaları kapsamında alınan annelere uygulanmıyor. Böylece Koronavirüs salgınının cezaevlerine de bulaştığı bir dönemde bir bebek daha hapse girmiş oldu.





GERGERLİOĞLU: “YASANIN ÜSTÜNDE TEPİNİYORLAR”





HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adana KOM ekipleri tarafından koç başlarıyla evlerin kapıları kırılarak yapılan bu gözaltılara tepki gösterdi. Kanunlara rağmen yapılan gözaltı ve tutuklamaların hukuksuz olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, “Kapıyı kırıyor! “Çocuk var” diyor ama kimsenin umurunda değil! Aldığı annenin ise bebeğinden dolayı infaz erteleme alması gerekirdi. Ama hem böyle gözaltı hem de yasaya aykırı tutuklama! Yasanın üstünde tepiniyorlar!” dedi.







