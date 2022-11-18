Samanyolu Haber /Gündem / Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti /18 Kasım 2022 11:57

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sosyal medyada bizzat Sabah gazetesi tarafından yayınlanan görüntü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ gözler önüne serdi. ‘Teröristler için hesap vakti’ başlığıyla verilen görüntüye göre, Taksim saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler küçük otobüslerle adliyeye getiriliyor.

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

TR724'ün haberine göre, Basın mensuplarının pozisyon almasından sonra zanlıların her biri arkadan kelepçeli olarak otobüsün arka kapısından başlarına çökülerek indiriliyor. Bir polis amirinin o sırada, “Kafasına bastır.” dediği duyuluyor.

Otobüsün arka kapısından indirilen şüpheliler, bir kaç dakika koridorda bekletildikten sonra ön kapısından yeniden bindiriliyor. Soylu’nun polisleri, yandaş basına fotoğraf ve görüntü vermek için resmen mizanzen çevirmiş. Sabah’ın kesintisiz yayınladığı görüntünün uzunluğu 4 dakika 10 saniye…

Sabah’ın haberinde şu ifadeler kullanılıyordu: “İstanbul’da meydana gelen bombalı saldırıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak yakalanan bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı hücre ağındaki failler, adliyeye sevk edildi. Terörist Ahlam Albashir ve diğer 49 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.”


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Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

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