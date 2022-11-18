Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah’ın haberinde şu ifadeler kullanılıyordu: “İstanbul’da meydana gelen bombalı saldırıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak yakalanan bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı hücre ağındaki failler, adliyeye sevk edildi. Terörist Ahlam Albashir ve diğer 49 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.”





TR724'üngöre, Basın mensuplarının pozisyon almasından sonra zanlıların her biri arkadan kelepçeli olarak otobüsün arka kapısından başlarına çökülerek indiriliyor. Bir polis amirinin o sırada, “Kafasına bastır.” dediği duyuluyor.Otobüsün arka kapısından indirilen şüpheliler, bir kaç dakika koridorda bekletildikten sonra ön kapısından yeniden bindiriliyor. Soylu’nun polisleri, yandaş basına fotoğraf ve görüntü vermek için resmen mizanzen çevirmiş. Sabah’ın kesintisiz yayınladığı görüntünün uzunluğu 4 dakika 10 saniye…