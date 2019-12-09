Sabah yalan haberde kendini aştı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından idare edilen Sabah gazetesi yalan haberde kendini aştı.





Sabah bugünkü nüshasında "CHP'li Belediyeden skandal icraat: Ak Parti'ye oy verene asfalt yok" başlığıyla bir haber yayımladı.







CHP'Lİ BELEDİYE HALKI AKP'YE OY VERDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRIYORMUŞ!





İzmir'in Bayındır ilçesinde belediyenin Kızıloba Mahallesi'ni diğer mahalle ve ilçelere bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik toprak yolu asfaltlamadığı iddia edilen haberde, "Kış gelmesiyle yolların çamur içinde kaldığını anlatan mahalleli, son iki seçimde Ak Parti'ye oy verdikleri için belediyenin kendilerine hizmet vermeyerek cezalandırdığını öne sürdü." ifadeleri yer aldı.





Asfalt tartışması üzerinden Cumhuriyet Halk Hartisi'ne (CHP) yüklenmeye çalışan Sabah vahim bir hataya imza attı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AKP'nin adayı Uğur Demirezen Bayındır Belediye Başkanı olarak seçilmişti.





Sabah gazetesinin haberinde iddia edildiği gibi Bayındır Belediyesi CHP tarafından idare edilmiyor.





"YANDAŞLIĞI BİLE BECEREMİYORLAR"





Sabah'ın haberinin baştan sona yalan olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Yandaş Sabah gazetesi, AKP'ye ait olan Bayındır Belediyesi'ni CHP'li gibi gösterip ‘CHP'li belediye AKP'ye oy veren vatandaşlara hizmet yok’ diye haber yaptı." dedi.





Özkan, "Allah yandaşın da zekisini versin! Yandaşlığı bile beceremiyorlar.” ifadelerini kullandı.