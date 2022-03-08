Sabah yazarına Akın İpek'ten cevap

AKP rejiminin yayın organlarından Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Göngür, gasp edilerek TMSF yönetimine geçen Koza İpek Holding ve Naksan Holding’le ilgili davaların Yargıtay sürecinde olduğunu yazdı. Yargıtay’da olan dosyayla ilgili kararı da mahkemeden önce açıklayan Göngür, ‘holdinglerin mülkiyetinin devlete geçeceğini’ yazdı.





Dilek Güngör, “Yerel mahkemeler arkasından bölge idare mahkemelerinde süreçler tamamlandı. İki holdingin dosyası bir süredir Yargıtay’daydı. Bu ay içinde hatta 20 güne kadar iki önemli dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi karara bağlayacak. Koza-İpek Holding ve Naksan Holding’in mülkiyeti artık devlete geçiyor. Kararlar kesinleştikten sonra mülkiyet devlete geçtiğinde TMSF’nin de eli rahatlamış olacak. Bu şirketleri ister satarlar, ister halka arz ederler, ister işletirler.” ifadelerini kullandı.













AKIN İPEK: OLDU BİTTİYE GETİRMEK İSTİYORLAR

Akın İpek’in Dilek Güngör’ün yazısına tepkisi sert oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İpek, şunları yazdı:

“Sabah’tan Dilek Güngör İpek grubunun 20 Gün içinde Yargıtay kararı ile devlete geçeceğini (bu bir suç), TMSF’nin elinin rahatlayacağını (Neden rahat olmadığını yazmamış) Koza Altın’daki kayyımların ‘Başarısını’ yazmış. TMSF’nin bu yazıyı yazdırmış olmasının sebebi çok net. Felaket derecesindeki yolsuzlukların bir an önce üstünün kapatılması için ‘yargı eli ile’ oldu bittiye getirilmesi isteniyor…

TEK KELİMEYLE ALÇAKLIK

Kayyımların ‘başarı’ hikayesini de yazdım açıklamamda. Yıllardır söylüyorum; Gasp, yağma ağır suçlar… Fakat; Yağma için, insanların hayatlarına kıymak başka bir şey. Parası için katlettikleri insanlar bu kadar acı çekerken, arkalarından; Bir de, onlar şucu bucu diye propaganda yapmak; Tek kelime ile, alçaklıktır…

Bunlar, gözünü kırpmadan insan öldüren, kadın çocuk demeden kuyulara doldurup canlı canlı gömen bir topluluk… Para için yapmadıkları hiç bir şey kalmadı. Sabah’tan Dilek Güngör diyor ki; Elleri rahat değilmiş… E be utanmaz; Bir de eliniz rahat olsa ne yapacaktınız?

Bir maaş için yazdığın yazıya bir bak… Ben, senin seviyende değil; Suç ortaklarınla birlikte yargılanırken, delil olacak şekilde açıklayayım… O zaman, cevap verirken; TL, USD arasındaki farkı bilmiyor, matematiğinin zayıf, ekonomi bilginin de sıfır olduğunu eklersin…

İŞTE AKIN İPEK'İN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAM METNİ















