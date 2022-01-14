Sabah yazarından tehdit: Patronların biti kanlandı, hükümetin bir aksiyonu olacaktır

Maliyetleri iki katından fazla artan, buna son olarak yeni asgari ücret yükü eklenen işverenler zor günler geçiriyor. Bazı işverenlerin bu nedenlerle işçi çıkarttığı iddiası var. Konuya ilişkin dikkat çeken bir yorum Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’den geldi. Güngör ‘Patronların biti kanlandı’ başlıklı yazısında işçi çıkaran patronlar için, “İlla ki, bu patronlara karşı hükümetin bir aksiyonu olacaktır.” dedi.







“İŞTEN ÇIKARMA DUYUYORUM”





Güngör yazısında şunları yazdı: “Her asgari ücret artışı sonrasında aynı hikâye… Patronlar yine işçileri tehdit etmeye başladılar… Son günlerde o kadar çok örnek duyuyorum ki.Kimi Anadolu’dan, kimi İstanbul’dan.Tekstilcisi de kafe işleteni de iplikçisi de sanayicisi de ufak ufak işten çıkarmalara başlamış…Bir de piyasaya şubat ayında işten çıkarma yasağı geleceğine dair kulaktan kulağa dedikodu yayılmış… Bunu da bahane yapan patronlar, 8-10 kişilik gruplar halinde işten çıkarmalar yapıyorlarmış.





Tabii bir de bunu diğer çalışanlar için tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanıyorlar.

Niye mi? Çünkü, işyerinden 8-10 kişiyi çıkardıkları zaman kalanların gözü korkuyor. Ondan sonra isteklerini sıralıyorlar.





“ZAR ZOR SİPARİŞE YETİŞİLİYOR”





‘Patronların biti kanlandı ‘ başlıklı yazısında “İşten çıkarma yapmadan önce bile zar zor siparişe yetişen fabrikalar, eleman sayısı azaldıkça iş yükünü daha az işçinin sırtına yüklüyor. Günde 8 saat değil 12-14 saat işçiyi çalıştırıyor” dedi.





İşverenlerin yükünü almak için hükümetin birtakım kolaylıklar getirdiğini, patronların işçi başına 450 lira ödemekten ‘kurtulduğunu’ söyleyen Güngör, “Buna rağmen, kazandığını işçiye koklatmak istemeyen patronlar işten çıkarmalara tevessül etmeye başladı. Diyebilirsiniz ki, devlet denetlesin. Bence de… Ama nasıl ispat edilecek? Maaşının bir kısmını elden almaya bile razı gelen işçi denetim elemanına gerçeği nasıl söyleyecek? İşte orası muamma” diye yazdı.





HÜKÜMETİN AKSİYONU OLACAKTIR







Ardından şunları kaydetti: “Ancak bu konuda hükümetin işçiyi mağdur etmeyeceğini düşünüyorum. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklamadan önce ‘Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz’ açıklaması yapmıştı. İlla ki, bu patronlara karşı hükümetin bir aksiyonu olacaktır.”