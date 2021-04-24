Sabaha kadar Whatsapp'tan çalışanlarını teskin edip sırra kadem basmış

Faruk Fatih Özer’in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi. Baba Özer şunları anlattı:







“Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. ‘Dua edin’ dedi. ‘Bir tane ortak bulabilirim’ dedi. Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak’taki evde kalıyordu.”



SABAHA KADAR MESAJLAŞTI

Faruk Fatih Özer yurt dışına çıktıktan sonra ise whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdü. Özer mesajlarında “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dedi. Mesajlar daha sonra kesildi.

400 bine yakın kişinin 2 milyar dolar dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın kapsamı giderek genişliyor.



Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil. Hürriyet’te yer alan habere göre, uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor. Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda. Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex’e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket inisiyatifine bırakılmış oluyor. Özer’in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurt dışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.