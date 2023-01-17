Samanyolu Haber /Gündem / Sabah'a konuşan HDP'li vekil AKP'ye can simidi attı /17 Ocak 2023 14:54

Sabah'a konuşan HDP'li vekil AKP'ye can simidi attı

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, "Şu ortamda Altılı Masa'nın kuyrukçusu olmak istemiyoruz" diyerek kendi adaylarını çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Taşçıer, "İkinci tura kalırsa, iki ittifakın da mecburen bize geleceği düşünülüyor. Ancak AK Parti bir adım atsaydı halk daha sıcak bakardı" dedi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili  İmam Taşçıer, partisinin seçimlerde izleyeceği tutumla ilgili olarak iktidara yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Mahmut Övür'e konuştu.

Kendi adaylarını çıkarma konusunda kararlı olduğunu belirten Taşçıer, "Şu ana kadar altılı masa bir adım atmadı, atmayacağı da belli oldu. Olağanüstü bir şey olursa bilemem ama şu ortamda altılı masanın kuyrukçusu olmak istemiyoruz. Biz altılı masanın arka bahçesi değiliz. Binde 4'lük partileri görüyorlar, yüzde 10-12'lik HDP'yi görmüyorlar" dedi. 

"TÜRK SOLU KABUL ETMEZ"
Taşçıer, DEVA Partisi listelerinden seçime girecekleri yönündeki iddiaları da "Böyle bir görüşme hiç olmadı. Adı geçtiği için Erol Katırcıoğlu'na da sordum. O da bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca böyle bir teklif gelse de bunu HDP içindeki Türk solu kabul etmez" diyerek yalanladı. 

"AK PARTİ BİR ADIM ATSAYDI..."
HDP'li milletvekilinin "Kandil'in baskı yapması halinde HDP tavır değiştirir mi?" sorusu üzerine verdiği yanıt da dikkat çekti. Taşçıer "Bence halk artık Kandil'i dinlemiyor. Nereye gidersek gidelim halk kendi adayımızı çıkarmamızı istiyor. İkinci tura kalırsa, iki ittifakın da mecburen bize geleceği düşünülüyor. Ancak AK Parti bir adım atsaydı halk daha sıcak bakardı" ifadelerini kullandı. 

HDP, 2023 seçimlerinde endi cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “En kısa zamanda cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP seçimlere kendi adayıyla girecek” demişti. 
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