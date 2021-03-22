Samanyolu Haber /Gündem / Sabahları kahve mi, çay mı /22 Mart 2021 09:42

Sabahları kahve mi, çay mı

Kahve ve çay şüphesiz ki dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden. Bazı insanlar sabahları çay tüketmeyi tercih ediyorken, bazıları ise sabahları kahvesiz yapamıyor.

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Peki sabahları çay ya da kahveden hangisini tüketmek sağlığımız ve formumuz için daha iyi bir seçenek olur? Kahve, bu yarışta bir adım önde gibi gözüküyor...

1- KAHVE DAHA İYİ BİR EGZERSİZ YAPMANIZI SAĞLAR

Sabahları enerjik olmayı ve egzersiz yapmayı seviyorsanız kahve sizin için doğru bir seçim olacaktır. Kahvenin içinde çaydan daha fazla kafein olduğunu düşünecek olursak, kahve fiziksel performansınızı artırabilir ve egzersizin yorgunluğunu azaltabilir.

2- KAHVE KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Kahve tüketimi özellikle erkeklerde yağ yakımına yardımcı oluyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kahvenin yağ yaktırdığını kanıtladı. Başka bir çalışma ise klorojenik asidin vücut ağırlığını azaltmak için güçlü bir madde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle daha ince bir görünüme kavuşmak isteyenlerin kahve tüketmesi gerekiyor. Elbette sade ve şekersiz olması şartıyla.

3- KAHVE DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Günde 3 fincan kahve tüketmek, şeker hastalığı semptomlarını yüzde 42 azaltıyor. Ayrıca tip 2 diyabet geliştirme riskini de düşürüyor.

4- KAHVE YORGUNLUK HİSSİNİ AZALTIYOR

Çay, kafein ve L-theanine içeren bir içecektir. kafein beynimizdeki adenosin reseptörleri ile etkileşime girdiği ve bu yorgunluk hissini azalttığı için rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Üstelik kahveyi tükettikten 15 dakika sonra hemen etkisini gösterdiğini düşünecek olursak, anında enerji veren tek içecek olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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