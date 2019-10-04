Samanyolu Haber /Gündem / Sabah'tan Bilal Erdoğan sansürü: Adını bile geçirmediler /04 Ekim 2019 11:23

Sabah'tan Bilal Erdoğan sansürü: Adını bile geçirmediler

4. Etnospor Kültür Festivali'ni haber yapan yandaş Sabah gazetesinde, etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a yer verilmedi.

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Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim tarihleri arasında, 4. Etnospor Kültür Festivali düzenleniyor.

BİLAL ERDOĞAN'IN ADI BİLE GEÇMEDİ

Festivali bugün detaylı olarak haberleştiren yandaş Sabah gazetesi, açılış konuşmasını yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'a yer vermedi.

Gazetenin birinci sayfasında ve iç bölümünde haber neredeyse tüm sayfa olarak kullanılırken, bir kez Bilal Erdoğan’ın adından söz edilmedi. Üstelik Erdoğan’dan söz etmeyen Sabah gazetesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hasan Kazancı’dan da görüş aldı. 

Oda TV'nin haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak tarafından yönetiliyor. Bakan Albayrak’a yakınlığı ile bilinen gazetede, Berat Albayrak’la gerginlik yaşayanlara bile yer verilmiyor. Berat Albayrak ile Bilal Erdoğan arasındaki soğukluk da uzun süredir siyaset kulislerinde konuşulan konuların başında yer alıyor.

 



Atatürk Havalimanı daha önce de damat Selçuk Bayraktar "Teknofest" adını verdiği organizasyon için kullanmış ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne (DHMİ) herhangi bir hizmet bedeli verilmemesi eleştirilerek, görevden alınmaların sebebinin "Teknofest" olabileceği iddia edilmişti.
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