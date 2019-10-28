Sabancı 538 kişinin işine son verdi

Sabancı Holding'in amiral gemisi Akbank kriz sebebiyle 2019 yılının ilk 9 ayında 10 şube daha kapattı. Akbank 2018 yılında 50'ye yakın şubenin kapısına kilit vurmuş, 1.500 yakın kişinin işine son vermişti.





Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beyan ettiği mali tablolara göre 10 şubenin kapatılması sebebiyle 536 kişinin sözleşmesi feshedildi.





BATIK KREDİ ORANI SEKTÖR ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE





Küçülmeye rağmen bankanın net kârı yüzde 13,4 azalarak 4 milyar 87 milyon TL’ye geriledi. 2018 sonunda 780 olan şube sayısını 770’e indi. Akbank 13 bin 367 olan personel sayısını da 12 bin 831’e düşürdü.





2018 sonunda yüzde 4,2 olan batık kredi (takipteki krediler) oranı ile 2019'un 3'üncü çeyreğinde yüzde 6,7’ye yükseldi. Türkiye'de bankaların batık kredi oranı ortalaması yüzde 5,03.





2018 sonunda yüzde 14,8 olan özsermaye kârlılığı da yüzde 11,3’e düştü.





İŞÇİ ÇIKARAN YÖNETİCİLERİN PRİMLERİ ARTTI!





Banka üst yönetimine 2019’un ilk dokuz ayında 40 milyon 365 bin TL (30 Eylül 2018: 35 milyon 114 bin TL) tutarında ödeme yapıldı.





536 kişinin işine son veren yöneticiler kendilerine 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 daha fazla prim yazdı.







