Samanyolu Haber /Gündem / Sabancı, Skoda ile birlikte Temsa'yı tekrar alacak /18 Şubat 2020 09:41

Sabancı, Skoda ile birlikte Temsa'yı tekrar alacak

Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

SHABER3.COM

Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.


 
Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır.

Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir.

Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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