Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı'da satış kararı! /13 Şubat 2020 12:31

Sabancı'da satış kararı!

Demet Sabancı Çetindoğan elindeki Sabancı Holding hisselerini satışa çıkardı.

SHABER3.COM

Sabancı Holding'in ana hissedarlarından Demet Sabancı Çetindoğan sürpriz bir kararla sahip olduğu 8 milyon TL nominal holding hissesini satacak.

Çetindoğan, hisselerin Borsa İstanbul'da (BİST) satılabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müracaat etti.

Demet Sabancı Çetindoğan'ın satış kararının etkisi ile Sabancı Holding hisseleri düştü.

Söz konusu 8 milyon nominal hisse, 2 milyar 40 milyon lira ödenmiş sermayeli Sabancı Holding’de yüzde 0,39 paya tekabül ediyor.

Dün yapılan açıklama öncesi 9,5 lira ile yüzde 1,3 ekside bulunan Sabancı Holding hisseleri Türkiye saati ile 16:40’ta yüzde 2,6 düşüşle 9,38 liraya gerilemişti.
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