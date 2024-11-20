Sabiha Gökçen CEO'sundan sürpriz istifa

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su koltuğuna 24 Haziran 2024'te atanan Alp er Tunga görevinden ayrıldı.



Söz konusu istifa haberini İYİ Parti'nin eski İBB Meclis üyesi Ali Kıdık sosyal medya hesabından duyurdu.



Alp Er Tunga 24 Haziran 2024'te göreve geldiğinde şu ifadeleri kullanmıştı: Ersoy, "18 yıl sonra çok güzel bir vesileyle ülkeme dönerek hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İSG gibi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir havalimanının parçası olmaktan, burayı başarıyla yöneten MAHB ekibine katılmaktan dolayı gururlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. İSG'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da sağlamlaştırmak ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı seviyelere taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.