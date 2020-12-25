Sabiha Gökçen davasında müebbet alan 21 uzman çavuşa tahliye

15 Temmuz'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 24 sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.





İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı sanıklara bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.





Duruşmada son savunmaları sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.





ASKERLERE İYİ HAL İNDİRİMİ







Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Cemil Esen’i, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçuna “yardım” eden sıfatıyla iştirak ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutumu ve davranışlarını göz önüne alan heyet, bu cezayı 14 yıl 2 aya indirdi.





Sanıklardan eski Üsteğmen Uğur Can Bekhan’ı “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklardan eski Astsubay Sinan Torunoğlu’nu aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.





AYNI SUÇTAN CEZA VERİLEN 2 ÜSTTEĞMEN VE 1 ASTSUBAYIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA 21 UZMAN ÇAVUŞA TAHLİYE





Heyet, sanıklar Esen, Bekhan ve Torunoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.





Uzman çavuş olan diğer 21 sanığı “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, bu sanıkların, “yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu olmalarını, hüküm kesinleşinceye kadar masumiyet karinesinden faydalanacak olmalarını ve dosyanın ikinci defa temyiz sürecini” dikkate alarak tahliye edilmelerine hükmetti.