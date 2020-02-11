Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen’de ‘acil iniş’ paniği /11 Şubat 2020 20:34

Sabiha Gökçen’de ‘acil iniş’ paniği

Geçen hafta 3 kişinin ölümü, 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasının yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik! Pegasus Havayolları'na ait bir uçak, 'sağlık' gerekçesiyle acil iniş istedi. Firmadan yapılan açıklamada kaptan pilotun rahatsızlandığı için hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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Pegasus Havayolları'nın PC902 Sefer sayılı Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağında kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandı.

TC-CPI kuyruk tescilli uçakta kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini de ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi.

Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi. Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14.41'de uçak havalimanına teker koydu.

İkinci pilot ile kule görevlileri arasında da ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında ikinci pilotun, “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek” anonsu dikkat çekti. Ambulansa uçaktan alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KULE İLE PİLOT ARASINDAKİ KONUŞMALAR

Kule: Ambulans sizi bekliyor efendim kaptanın durumu nedir?

İkinci pilot: Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi. Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek.

Kule: Anlaşıldı. Tekrar geçmiş olsun.

Pilot: Öncelik ve yaklaşma için çok sağ olun.

Kule: Rica ederiz.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Yaşanan gerilim dolu bu olay sonrası Pegasus’tan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Viyana-SabihaGökçenseferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilliuçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle aciliniştalep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir.”
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