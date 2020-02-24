Sabiha Gökçen’de pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan soruşturma açıldı. Tedavi altında tutulan Pegasus uçağının kaptan pilotu M. A., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastanede polise ilk defa ifade verdi. İfadenin ardından Pilot M. A.,Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.



