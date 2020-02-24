Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen’de pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu adliyeye sevk edildi /24 Şubat 2020 16:39

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu adliyeye sevk edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu M. A., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastanede polise ifade verdi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan soruşturma açıldı. Tedavi altında tutulan Pegasus uçağının kaptan pilotu M. A., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastanede polise ilk defa  ifade verdi. İfadenin ardından  Pilot M. A.,Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.  Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan önceki gün kaptan pilot M. Arslan ve ikinci pilot F. Pondaag yönetiminde kalkış yapan Boeing 737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 06-2.4 numaralı 3 kilometrelik piste inişinde kaza yaptı. Alev alarak 60 metre sürüklendikten sonra, 40 metre yükseklikten çukura düştü. Üçe bölünen uçakta 3 kişi ölürken 180 yolcu yaralandı.
Kazanın ardından hava şartları ve pilotların hata yapıp yapmadığı tartışmaları gündeme geldi. Uçağın inişinden önce kulenin rüzgarın etkisi ve uygun iniş şartlarının oluşmaması nedeniyle önceki uçağın pas geçtiğini pilotlara ilettiği öğrenildi.
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