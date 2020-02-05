Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı! : 1 kişi hayatını kaybetti 157 yaralı var

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.





Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 738 tipi yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra parçalara ayrıldı.





SAĞLIK BAKANI KOCA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 23.00 itibariyle yaptığı açıklamada, kazada yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koca 157 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.





İKİ PİLOT AĞIR YARALI





Uçağın iki pilotunun sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildiği, pilotların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.





Ağır hasar meydana gelen uçak 3 parçaya ayrıldı. Olay sırasında uçağın motor kısmında yangın çıktı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı, tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.









Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada uçakta can kaybı olmadığını söyledi.





120 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI





İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada 120 yaralının hastanelere sevk edildiğini söyledi. Yerlikaya 1-2 yaralı dışında yaralıların durumunun hafif olduğunu, pilotlarının durumunun da iyi olduğunu kaydetti. Yerlikaya uçakta 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Vali, kazanın ardından oluşturulan kriz masasının havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağı konusunda açıklama yapacağını belirtti.





'UÇAK PİSTTEN ÇIKTIKTAN SONRA YOLA DÜŞTÜ'





Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor. TEM’den E5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30-40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112’miz, itfaiyemiz, AFAD’ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar. Sağlık Bakanımız da Lütfi Kırdar EğitimAraştırma Hastanesi’nde. Birazdan havalimanındaki kriz merkezine geçeceğiz. 1 saat sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Bir saat önceki rakamla şimdiki rakam farklı. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.





Yerlikaya "Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından, bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları epey vakit sürdü. 1-2 arkadaşımız haricinde yaralıların hepsi hafif. Havalimanı şu anda kapalı” diye konuştu.





Koltuklar arasında sıkışan yaralılar olduğu bildiriliyor.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Sabiha Gökçen Havalimanı’da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





BAKAN TURHAN: YOLCULARIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR





Ulaştırma Bakanı Turhan, uçakta 6 mürettebat ve 171 yolcu bulunduğunu açıkladı. Can kaybı olmadığını belirten Turhan, yaralıların tahliyesinin sürdüğünü söyledi. Uçağın pilotlarıyla herhangi bir irtibat kurulamadığı da gelen bilgiler arasında. NTV canlı yayınına katılan Bakan Turhan sert iniş yapan uçağın kırıma uğradığını dile getirdi.





VALİ YERLİKAYA: İNİŞ YAPTIKTAN KISA SÜRE SONRA PİSTTEN ÇIKTI





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır" dedi.





TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI: 'BÜTÜN EKİPLER ÇUKURUN ORAYA'





Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı.





Konuşmalara yansıyan diyaloglar şöyle:





"İnişini müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum.





Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.





Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslar da gidiyor.





Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin."





PEGASUS'TAN İLK AÇIKLAMA





Pegasus'tan kaza sonrası yapılan ilk açıklamada, can kaybı olmadığı belirtilerek "İzmir(ADB)-İstanbul(SAW) seferini yapan PC2193 / TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor" denildi.