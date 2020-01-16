Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen’e kısıtlama geldi /16 Ocak 2020 10:43

Sabiha Gökçen’e kısıtlama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek ilave yeni uçuşlar için izin vermeyeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek ilave yeni uçuşlar için izin vermeyeceğini duyurdu.

Haber Aero’nun haberine göre Ulaştırma Bakanlığı’ndan havayollarına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’ye (HEAŞ)  gönderilen yazı şöyle:“İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit olarak mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları bu aşamada Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmeyecektir.”    



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