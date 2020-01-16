Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na kapasite yetersizliğini gerekçe göstererek ek sefer için izin vermeyeceğini bildirmesinin ardından, Sabiha Gökçen'in terminal kapasitesinin yüzde 85'inin kullanıldığı bilgisi edinildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki istatistiklere göre de uçuş kapasitesi kullanım oranı yüzde 79 olarak hesaplandı.





T24'te yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek bu alana ilave uçuş izni verilmeyeceğini açıkladı.





Özellikle İstanbul Havalimanı’na ulaşım güçlüğünden dolayı bazı vatandaşlar son bir yıldır Sabiha Gökçen’i daha sıklıkla tercih ediyordu. Öte yandan, THY Sabiha Gökçen’den iç hat uçuşlarını da çekme kararı almıştı.





Verilen kararın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki istatistiklerden ve Sabiha Gökçen'in resmi internet sitesinden derlenen bilgiler şöyle:





İç Hatlar Terminal Ek Binası'nın hizmete açılmasıyla 41 milyona ulaşan terminal kapasitesinin yüzde 85'i kullanılıyor.





2018 Aralık - 2019 Aralık tarihleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu sayısı yaklaşık 35,5 milyon.





Günlük uçuş kapasitesi saatte 42 uçakken, pist her gün 19 saat açık kalıyor. Bu hesaptan hareketle yıllık uçuş kapasitesi günlük olarak 798 uçak olarak hesaplanıyor. Buna göre, günde ortalama 630 uçuş gerçekleştirilen havalimanında uçuş kapasitesinin %79'u kullanılıyor.





Öte yandan, Ekonomik Etki Analizi raporuna göre 2018'de 45 bin istihdam ve 23 bin TL ile GSYİH'nin yüzde 1'ini temsil ediyor.





Sabiha Gökçen Havalimanı, Dakiklik Performansı'na göre ise (On-Time Performance) yüzde 84.3 zamanında kalkış oranı ile de dünya birincisi.