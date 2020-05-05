Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili yeni karar /05 Mayıs 2020 00:06

Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili yeni karar

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut pistin bakım onarımının tamamlanmasıyla kargo uçuşlarına açıldı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut pistin bakım onarımının tamamlanmasıyla kargo uçuşlarına açıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, havalimanından gerçekleşen uçuşların Covid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı. Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.
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