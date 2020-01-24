Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilave sefer talepleri reddediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen havalimanından ek sefer taleplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.





İlgezdi uçuşların İstanbul Havalimanını yönlendirilmesi için havayolu şirketlerinin ek sefer taleplerinin reddedildiğini açıkladı.





İlgezdi, yapımına 2015 yılında başlanan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) açıklamasına göre 2019 yılı sonunda açılması gereken ikinci pistin neden bitirilmediğinin Bakanlık tarafından açıklanmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Atatürk Havalimanını kapatarak İstanbul Havalimanını tüm olumsuzluklarına rağmen açtılar. Kapasitesini dolduramadıkları için yurttaşların taleplerine kulak tıkıyorlar. Yurttaşlar Sabiha Gökçen Havalimanını daha yoğun kullanmak istiyorlar ancak Sivil Havacılık sırf yeni havalimanı kullanılsın diye bu haklı talepleri reddediyor” dedi.





İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne şunları sordu:





- 2019 yılında bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti neden halen bitirilememiştir? Gecikmenin gerekçesi nedir?





- Uçaklar İstanbul Havalimanını kullansın diye mi Sabiha Gökçen’in ikinci pisti bitirilmemektedir? Pistin halen bitirilmemesinin gerekçesi nedir?





- Sabiha Gökçen Havalimanından ilave uçuş taleplerinin reddedilmesinin asıl sebebi uçuşların İstanbul Havalimanına yönlendirilmesi midir?





- İstanbul Havalimanına yeterince uçak inmediği için mi bu izinler Sabiha Gökçen Havalimanına verilmemektedir?





- Sivil Havacılığın bu kararının sebebi Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin baskısı mıdır?