Sabiha Gökçen’i bir kez daha satıyorlar

Ankara'ya gelen Malezya Kralı II. Abdullah, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Saray’da ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Abdullah Şah'ın görüşmesinin ardından resmi akşam yemeği ve devlet nişanı tevcih töreni yapıldı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Ancak bu gelişin arkasında Sabiha Gökçen Havalimanı olduğunu iddia ediliyor. Kalyon İnşaat’ın da Sabiha Gökçen’i almak için görüşme yaptığı gündemdeyken Malezya Kralı Abdullah'ın Havalimanı’nı almak için geldiği iddia ediliyor.

İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın verdiği bilgilere göre satışın ardından Kalyon’un da ortak olması konuşuluyor.

KALYON KAPIDA BEKLİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletme hakkı 2014 yılından bu yana 20 yıllığına Malezya Airport’da bulunuyor.

Kalyon’un da havalimanında incelemeler gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Holding yetkileri Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Malezya Airports Holding’in Türkiye’de ‘işlerin hızlı yürümesi için güçlü bir Türk şirketle ortaklık anlaşması imzalayacağını’ öne sürmüştü. Kalyon Holding basın açıklaması yayımlayarak ‘havacılık sektöründe genişleme ve derinleşme hedeflediğini’ kaydetti.

Açıklama şöyle: “Kalyon Holding olarak, adımızın geçtiği sosyal medya paylaşımlarına istinaden, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız üzere Holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”

İBB Meclis Üyesi Kıdık, yaklaşık 10 yıldır yapımı devam ikinci pist inşaatının ağır aksak ilerlemesinin nedenini de söz konusu satışa bağladı. Satışın bir an önce gerçekleşmesinin istendiğini belirten Kıdık, inşaatın satış sonrasında hızlanacağını belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Berk Albayrak ise yeni pistin sene sonunda, en geç gelecek sene içinde açılmasını öngördüklerini dile getirmiş, satış veya ortaklık konusunun ise gündemlerinde olmadığını söylemişti.

EN HIZLI TOPARLANAN HAVALİMANI OLMUŞTU





Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 2022’nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu kullandı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan Sabiha Gökçen, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa’nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi. Havalimanı’nın CEO’su Berk Albayrak, dış hatlar yolcu sayısında yüzde 125 artış gösteren havalimanında, iç hatlardaki kapılardan bazılarının dış hatlar kapısına dönüştürüldüğünü açıklarken “Havalimanımızda 2019’a kıyasla dış hatlar yolcu sayısında yüzde 5, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 125 yaşanan artışla meydan trafiğinde iç hat ve dış hat yolcu oranlarımız ilk defa yüzde 50 olarak eşitlendi” dedi.





KİRA 20 YIL SONRA TAHSİL EDİLECEK





İstanbul Havalimanı’nın kira borçlarının ne zamana ertelendiğine ilişkin iddialar Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından teyit edildi. Buna göre İstanbul İGA Havalimanı’nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kira borcunun 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiği belirtildi.





CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in KİT Komisyonu’nda İstanbul Havalimanı’nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Görevli şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ödemelerinden 1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kısmının ötelenmesine, ötelenen kira bedellerine Hazine Müsteşarlığınca belirlenen uzun vadeli Eurobond üzerinden hesaplanacak faizin yansıtılarak KDV’si ile birlikte işletme süresinin 24 üncü ve 25 inci yılları olan 2042 ve 2043 yılı kira ödemeleri ile birlikte ödemesine karar verilmiştir” dedi.





Havalimanı kirasının 25 yıl sonraya ertelenmesi nedeniyle kamu zararı doğmadığını öne süren DHMİ Genel Müdürü Keskin, şöyle konuştu: “İhalede oluşan 10 milyar 247 milyon avro yatırım tutarı ile 22 milyar 152 milyon avro+KDV toplam kira dengesi hiçbir surette kuruluşumuz aleyhine bozulmamış, herhangi bir kamu zararı doğmamış ve hizmetin kesintisiz ve dar boğazsız bir şekilde devam ettirilmesi sağlanmıştır. İstanbul Havalimanı işleticisi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş tarafından 25 yıllık işletme süresi boyunca idaremize ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olup bugün itibarıyla tahsil edilen kira tutarı 242 milyon 616 bin avrodur.”