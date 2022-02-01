Sabiha Gökçen Raylı Sistemi inşaatında yolsuzluk

CHP’li Yavuzyılmaz, Sabiha Gökçen raylı sistem bağlantı inşaatı ihalesinin 17 kaleminde Sayıştay Raporu’na yansıyan yolsuzluğu açıkladı: Güncel Euro kuruna göre kamu zararı 498.713.515 TL.





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantı inşaatı ihalesinde Sayıştay Raporu’ndan tespit ettiği yaklaşık 500 milyon liralık kamu zararı yaratan yolsuzluğu ifşa etti.





Vurgunu belgeleriyle Twitter hesabından yayınlayan Yavuzyılmaz’ın aktardığına göre şirket avantaj sağlamak için çok düşün fiyat vererek ilk ihaleyi kazanıyor. Sıra işleri yapmaya gelince ise düşük fiyat verilen kalemler iş kapsamından çıkarılıyor ve yeniden ihale ediliyor. Bu ihaleyi de şirket pazarlık usulüyle alıyor. Ancak bu defa fahiş fiyatlarla.





CHP’li Yavuzyılmaz’ın Sayıştay Raporu’na dayandırdığı yolsuzluğa ilişkin paylaşımları şöyle:







“Sabiha Gökçen Raylı Sistem Bağlantı İnşaatı ihalesinde 17 iş kalemindeki vurgunu tespit ettik. Tek bir iş kaleminde Sözleşmeye göre tutar: 102.600 TL Şirkete ödenen tutar: 114.075.000 TL Aradaki fark 1111 Kat! Kamu zararı: 113.972.400 TL Kaynak: Sayıştay Raporu





Vurgun yöntemi Şirket ilk ihalede avantaj sağlamak için 17 iş kalemine çok düşük fiyat verip ihaleyi kazanıyor. Bu işleri yapmaya sıra gelince, düşük fiyat verdiği iş kalemlerini işin kapsamından çıkarttırıp yeniden ihale ettiriyor.













Pazarlık usulü, adrese teslim ihaleyle işi aynı şirket alıyor. İşi alırken verdiği düşük fiyatlı iş kalemlerine, yeni ihalede bu kez fahiş fiyatlar veriliyor. Böylece ilk sözleşme fiyatlarıyla 65.208.714 TL’ye yapılacak 17 iş kalemi için şirkete 315.719.138 TL ödeme yapılıyor.





Bu yöntemle şirkete 32.961.895 Euro’luk fazladan ödeme yapılarak devasa vurgun yapılıyor 12.05.2020 tarihindeki Euro kuruna (7,60) göre kamu zararı: 250.510.424 TL Güncel Euro kuruna (15,13) göre kamu zararı: 498.713.515 TL Şirketin adı Gülermak+YSE Yapı San. A.Ş.”