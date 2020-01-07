Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı /07 Ocak 2020 11:51

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı

Pegasus Havayolları'nın Sharjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçağı iniş sırasında pistten çıktı.

SHABER3.COM

Pegasus Havayolları'nın Sharjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı.

Saat 09.05'te Toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Alınan ilk bilgiye göre olay sırasında yaralanan olmadı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

THY'DEN İPTAL KARARI

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerini iptal ettiklerini açıkladı.
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