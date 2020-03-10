Sabiha Gökçen'de virüs paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan corona virüs paniği yaşandı.Stockholm-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Pegasus'a ait bir uçakta bir kişinin corona virüs taşıdığı şüphesiyle sağlık ekipleri alarma geçti.







Uçaktaki yolcuların çıkışına izin verilmezken, doktorlar tarafından kontrol edilen hasta ve yolcuların son durumuna ilişkin net bir bilgi öğrenilemedi.





Uçakta yer alan yolculardan Posta gazetesi yazarı Işıl Cinmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Pegasus stockholm-istanbul uçuşunda bir yolcunun coronavirüsü taşıdığı şüphesiyle 30 dakikadır istanbul’da uçakta bekletiliyoruz. Ambulans dışarıda ancak doktor henüz gelmedi. Şüpheli yolcu dakikalardır çıkış tarafında oturtuluyor! Görevli doktor geldi. Hastayı kontrol ediyor. Bekliyoruz... Doktor, hastayı muayene ederken maskesini çıkardı. Bu umarım tıp dilinde ‘korona değil’ anlamına geliyordur..." ifadelerine yer verdi.



