Sabiha Gökçen'e veto, İstanbul Havalimanı'na kıyak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, (SHGM) Sabiha Gökçen Havalimanı’na mevcut uçuş izinlerinin üzerine yeni hat başvurularının değerlendirilmeyeceğini açıkladı. SHGM'ye bağlı Hava Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, karara “halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu” gerekçe gösterildi.





Cumhuriyet Gazetesine konuşan konuya yakın sektör kaynakları, Sabiha Gökçen'in 2019'da yüzde 78'lik pist, yüzde 80'lik terminal kapasitesiyle çalıştığını ve yüzde 83.42’lik zamanında kalkış oranıyla Official Aviation Guide (OAG) kendi sınıfında “en dakik havalimanı” seçildiğini hatırlatarak “Kapasite sorunu yok, amaç açık biçimde yolcuları ve havayolu şirketlerini, Sabiha Gökçen yerine İstanbul Havalimanı'na yönlendirmek” değerlendirmesinde bulundu.

KAPASİTE VAR

Kararın Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yerine SHGM tarafından açıklanmasının da alışılmadık bir durum olduğuna dikkat çeken kaynaklar, Sabiha Gökçen'in yıllık yolcu kapasitesinin 41 milyon olduğunu ancak 2019'da toplamda 35.5 milyon yolcuya hizmet verildiğini, günlük uçak trafiği kapasitesinin 798 olduğunu ancak 2019'da bu rakamın ortalama 625 olduğunu hatırlatarak yeni hat için teknik bir kapasite sorunu olamayacağına dikkat çektiler.





Bir sektör temsilcisi, Sabiha Gökçen'de yeni pist inşaatının 4 yıldır bitirilememesinin de İstanbul Havalimanı'na yönlendirmeyle ilişkili olduğunun düşünüldüğünü belirterek “Yeni pist açılışı 2019'dan 2020 sonuna ertelenmişti ancak bu tarih için de belirsizlik sürüyor” dedi.

Kararın ardından tüm operasyonunu Sabiha Gökçen'den yapan Pegasus'un Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri yüzde 8.2'lik sert değer kaybı yaşarken, operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na kaydıran Türk Hava Yolları'nda (THY) ise hisseler yüzde 2'nin üzerinde değerlendi.

THY'nin 2019'da bir önceki yıla göre yolcu sayısı yüzde 1.1, ilk 9 ay itibarıyla net kârı yüzde 36.6 azalmıştı. Yolcu sayısı ve kârlılıktaki düşüşte, ekonomik krize ve uçak bilet fiyatlarındaki artışa bağlı olarak iç hatlardaki sert talep düşüşü ile Boeing 737 Max’lerin yere indirilmesinin yarattığı kapasite sıkıntısının yanı sıra İstanbul Havalimanı'na taşınmanın maliyetleri artırması ve kapanan Atatürk Havalimanı yerine yolcuların özellikle iç hatlarda Sabiha Gökçen'i tercih etmeleri de etkili olmuştu. Nitekim, Sabiha Gökçen'in hizmet verdiği yolcu sayısı 2019'da yüzde 4 artmıştı.