Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökşen Havaalanı için yeni karar /12 Ocak 2022 19:45

Sabiha Gökşen Havaalanı için yeni karar

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan uçuşlara kısıtlama getirildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sabiha Gökşen Havaalanı için yeni karar Sonraki Haber >>

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:17:33