Samanyolu Haber /Gündem / “SaBıKa Holding” broşürü dağıtanlar gözaltına alındı /15 Ekim 2021 11:41

“SaBıKa Holding” broşürü dağıtanlar gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Örgütü'nün ‘SaBıKa Holding’ broşürü dağıtımına polis tarafından müdahale edildi. CHP İlçe Sekreteri Süleyman İşler de aralarında olmak üzere parti üyeleri gözaltına alındı.

SHABER3.COM

CHP Kadıköy İlçe Örgütü'nün sabah saatlerinde Kadıköy iskelesinde gerçekleştirdiği broşür dağıtımı etkinliğine polis engel oldu.

CHP'nin bastırdığı ve ülke genelinde dağıttığı 'SBK (SaBıKa) Holding' broşürünün dağıtımı sırasında bir grup sivil polis, engel olmak istedi. Ardından CHP Kadıköy İlçe Sekreteri,  Süleyman İşler ve arkadaşları karakola götürüldü ve haklarında işlem yapıldı.

CHP'liler karakoldaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Can Günana ve Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özsaraç da İşler ve yönetime destek vermek için polis merkezine geldikleri görüldü.

CHP İlçe Başkanı Ali Narin, gözaltılara ilişkin "Demokratik hakkını kullanan CHP ve Kadıköy İlçe Örgütü susturulamaz" dedi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “SaBıKa Holding” broşürü dağıtanlar gözaltına... Sonraki Haber >>

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:17