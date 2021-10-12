Samanyolu Haber /Politika / “SaBıKa Holding” broşürü! Tüm Türkiye'ye dağıtılacak /12 Ekim 2021 10:51

“SaBıKa Holding” broşürü! Tüm Türkiye'ye dağıtılacak

CHP, paravan şirketlerle karapara akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin çalışmasını tamamladı.

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Hazırlanan broşür, yurttaşlara dağıtılmak üzere CHP örgütlerine gönderildi.

 

 

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, söz konusu broşürleri bugünkü köşesinde yayımladı. Broşürlerde; "Sezgin Baran Korkmaz Ne Yaptı" bölümünde iddialar şöyle sıralandı:

1- Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurdu.

2- Karapara trafiğini yönetti.

3- ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yaptı.

4- Karaparayı siyasi nüfuz için kullandı.

5- Yargıyı bağladı, rüşvet çarkını sakladı.

 

 
 

Pehlivan, "İleri sürülen tüm bu suçların kimlerle yapıldığını da sorgulamıştı CHP. Ve bakın, SBK ile ilişkili hangi isimler broşüre not edilmişti" diyerek yazısını şöyle sürdürdü:

Karapara bağlantısı: Kingston Kardeşler, Levon Termendzhyan.

Siyaset bağlantısı: Recep Tayyip Erdoğan, Egemen Bağış, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Binali Yıldırım, Ahmet Arslan.

Bürokrasi bağlantısı: Prof. Dr. İsmail Demir, Korkmaz Karaca, Ekrem Güler, Resul Holoğlu, Arda Ermut.

Yargı bağlantısı: Esat Toklu, İrfan Fidan, Tekman Savaş Nemli, Hasan Yılmaz.
 
 

 
Pehlivan, yazısını şöyle sürdürdü:

"SBK’nin bağlantılarının irdelendiği sayfanın tam ortasındaki şu satırlar da dikkat çekiciydi:

“Tek adam rejiminin sağladığı güçle milyonlarca dolar rüşvet aldı. Karaparayı akladı. Yargıyı bağladı. Kaçtı.”

Broşürü karıştırmaya devam ediyorum...

Görüyorum ki 6 Şubat 2018-19 Haziran 2021 tarihleri arasında SBK’nin neler yaptığı da adım adım listelenmişti. Ve en sonunda bir ahtapotun sekiz kolunda bazı başlıklar sıralanıyordu.

Broşüre özel çizilen karikatürlerle de SBK gerçeğini anlatmaya çalışan bir çalışmaydı masamdaki."



"Partinin halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda hazırlanan bu broşür, şimdi tüm Türkiye’deki CHP örgütlerine gönderildi. Onlar da yurttaşlara dağıtacak. 

Evet, SBK şu an Avusturya’da tutuklu. Karapara aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edilecek, nereye gönderilirse hangi gerçekleri açıklayacak, zaman gösterecek..."
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