Sabıkalı helikopterleri kim, neden aldı?

Türkiye 11 şehit verdiği helikopter kazasının ardından sabıkalı Cougar tipi helikopterleri tartışıyor. Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden emekli kıdemli Albay Mithat Işık, Bitlis'te korgeneral olmak üzere üst düzey askerlerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası sonrası Cougar tipi helikopterin durumuna ilişkin yorumda bulundu. Tansu Çiller döneminde bu helikopterlerin alındığını belirten Işık "Bunlar, tamamen Avrupa Birliği ülkelerine sempatik görünmek için Fransa’dan alınan helikopter" diye konuştu.





Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Işık, Cougar tipi helikopterlerin operasyonel görevlerde kullanılmadığını, nakliye görevlerinde kullanıldığını söyleyerek “Bu helikopterler, 1994’te, Tansu Çiller döneminde alındı. Alınmasına karşı çıkanlar vardı. Bunlar, tamamen Avrupa Birliği ülkelerine sempatik görünmek için Fransa’dan alınan helikopter” diye konuştu.





KİMLER ALINSIN DEDİ?





Bu helikopterlerin ihtiyaç nedeniyle bölgede kullanılmaya başlandığına iddia eden Işık, “Operasyon için pek müsait olmadığı anlaşıldı. Bu helikopterlerden 4’ü düştü. Biri Zap’ta düşürüldü. Birisi kendi düştü. Birisi de 2017’de Şırnak’tan kalkışta düştü” ifadelerini kullandı.





Aynı helikopterlerden daha önce Avusturya’nın aldığını ve arama kurtarmada kullandığını ancak Alpler’de düşen çığ bölgesine ulaşamadığı için onlarca insanın öldüğünü söyleyen Işık, “Bunun üzerine Avusturya ABD’den Sikorsky alarak arama kurtarma ekibine bunları dahil etti” dedi.





Işık, helikopterlerin 1994’te alınmasının incelenmesi gerektiğini vurgulayarak “Kimler alınsın demiş? Bazıları niçin karşı çıkmış? Nerelerde kullanıldı? Operasyon bölgelerinde hangi tarihte kullanılmaya başladı? Neden daha sonra nakliye görevleri için görevlendirildi” sorularını yöneltti.