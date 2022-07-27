Sabıkalı şirket hastane yapacak

Sağlık Bakanlığı’nın Batman Devlet Hastanesi’nin inşaatı için tartışma yaratacak bir şirketle anlaştığı ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün “500 Yataklı Batman Devlet Hastanesi Yapımı” adı altında düzenlendiği ihaleyi Sarıdağlar İnşaat aldı. Bakanlık ile şirket arasında 470 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı ve inşaatın yaklaşık 3 yılda tamamlanacağı açıklandı.





YAPTIKLARI PİST ÇÖKTÜ





Hastane inşaatını yapacak şirket, daha önce Erzurum’a inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa çökmesi skandalıyla ülke gündemine oturmuştu. Sarıdağlar İnşaat’a Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 2011’de 100 milyon liraya Erzurum Palandöken’e kayakla atlama pisti yaptırıldı. Ülkenin ilk kayakla atlama pisti de olan tesisin açılışını dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Erzurum’a çağ atlatacak tesis’’ diyerek yaptı. Ancak milyonlarca liraya yaptırılan pistin üç yıl sonra, 15 Temmuz 2014’te çökmesi gündem oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken felaketin ardından pistin zemin etüdü yapılmadan heyelan bölgesine inşa edildiği iddia edildi. O dönem açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan tesise yönelik “Olağanüstü bir mühendislik hatası” ifadelerini kullanmıştı.





Dönemin Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak da yaptığı açıklama bir skandala imza atarak kulelerin yıkılmasına sevinmişti. Altıparmak, “Yıkılması kamuoyunda ciddi ses getirdi. Reklamın kötüsü olmaz anlamında bir tanıtımı oldu” demişti. Aynı yıl TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nda yapılan açıklamada ise bilimsel verilere ve uyarılara aldırılmadan heyelan bölgesine yapılan projeyle kamunun zarara uğratıldığı ve halkın parasının çöpe atıldığı vurgulandı.





2014 yılında toprak kayması sonucu pistleri çöken atlama kulelerinin 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali’ne (EYOWF 2017) yetiştirilmesi için yoğun çalışma başlatılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı ihalenin ardından yüklenici firma fore kazıklar çakarak pistteki kaymayı durdurup, yerle bir olan tesisleri eski haline getirmişti. Ancak aradan 5 yıl geçmeden, 2021’de pistlerde yeniden açılma ve kaymalar yaşanmaya başladı. Geçen yıl da pist bir kez daha çöktü.





Öte yandan Sarıdağlar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sarıdağ, Türkiye’de Helal Turizm Sertifikası alan ilk otel olan, “Muhafazakâr İslami Otel” sloganını kullanan Antalya’daki Adenya Otelin de sahibi. Ahmet Sarıdağ’ın eski Kalkınma Bakanı AKP’li Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olduğu, birçok bakan ve milletvekilinin de tatillerini Sarıdağ’ın İslami usullere göre hizmet veren otelinde geçirdiği de iddialar arasında.





KAMUDAN İHALE YAĞIYOR





Sarıdağlar İnşaat, kamudan birçok projenin ihalesini aldı. Sadece son 10 yılda şirket, 12 projenin ihalesini aldı. Bu ihalelerle kamunun kasasından şirkete 2 milyar 498 milyon TL ödendi. Çamlıca Tepesi’ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla 2016 yılının Mart ayında inşaatına başlanan Çamlıca Kulesi de yine bu şirkete yaptırıldı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada kulenin, maliyetinin 170 milyon TL olacağını ifade etse de kule için 301 milyon TL harcandı. Ayrıca şirket, Trabzon Akyazı Stadı, Konya Stadı, Hakkari Havalimanı, Bingöl Havalimanı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihale edilen Çorum, Samsun gibi illerdeki toplu konutların da inşaatlarını yaptı.