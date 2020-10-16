"Sabıkalı uçak" hakkında yeni karar!

Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı, Boeing 737 Max modelinin 2020 yılı bitmeden uçuşlara geri dönebileceğini belirtiyor.







Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı yönetici direktörü Patrick Ky’a göre, eylül ayında yapılan test uçuşlarından sonra, ajans uçuş yeterliliği direktiflerinin açıklanmasına bir ay kala son belgeleri gözden geçiriyor.





Sentetik fazladan bir sensörün geliştirilmesi 20-24 ay gibi bir süre alırken, bundan sonra ise halka 4 haftalık bir yorum süresi tanınacak.





"GÜVENLİK SEVİYESİ BİZİM İÇİN YETERLİ!"





Daha büyük Max 10 varyasyonları içinse 2022 yılında hedeflenen tanıtımdan önce yazılım temelli çözümler gerekecek ve diğerlerine de bu çözümler uygulanacak.





Ky verdiği bir mülakatta, “Analistlerimiz bunun güvenli olduğunu söylüyorlar ve güvenlik seviyesi bizim için yeterli. Boeing ile üçüncü bir sensör yardımıyla daha yüksek güvenlik seviyelerine ulaşabileceğimizi konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.



