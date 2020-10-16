Samanyolu Haber /Dünya / "Sabıkalı uçak" hakkında yeni karar! /16 Ekim 2020 12:50

"Sabıkalı uçak" hakkında yeni karar!

Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı, Boeing'in 500'e yakın insanın hayatın kaybettiği kazalara karışan Boeing 737 Max modelinin uçmak için yeterince güvenli olduğunu belirtti

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Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı, Boeing 737 Max modelinin 2020 yılı bitmeden uçuşlara geri dönebileceğini belirtiyor.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı yönetici direktörü Patrick Ky’a göre, eylül ayında yapılan test uçuşlarından sonra, ajans uçuş yeterliliği direktiflerinin açıklanmasına bir ay kala son belgeleri gözden geçiriyor.

Sentetik fazladan bir sensörün geliştirilmesi 20-24 ay gibi bir süre alırken, bundan sonra ise halka 4 haftalık bir yorum süresi tanınacak. 

"GÜVENLİK SEVİYESİ BİZİM İÇİN YETERLİ!"

Daha büyük Max 10 varyasyonları içinse 2022 yılında hedeflenen tanıtımdan önce yazılım temelli çözümler gerekecek ve diğerlerine de bu çözümler uygulanacak.

Ky verdiği bir mülakatta, “Analistlerimiz bunun güvenli olduğunu söylüyorlar ve güvenlik seviyesi bizim için yeterli. Boeing ile üçüncü bir sensör yardımıyla daha yüksek güvenlik seviyelerine ulaşabileceğimizi konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

11 Mart 2019'da Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 738 Max 8 tipi uçağın başşehir Addis Ababa'dan kalkışından kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi hayatını kaybetmışti.

Facia, Boeing 737 Max 8 tipi uçakların 5 ay içinde 2'nci kez kazası olarak kayıtlara geçmişti.

2018 yılı ekim ayında da Endonezya'daki Lion Air Havayolları'na ait Boeing 737 Max tipi uçak Cakarta'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüş, 189 kişi ölmüştü. 

Bilirkişi incelemesinde 737 Max modeli uçaklarda yazılım hatası olduğu ortaya çıkmıştı. 

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